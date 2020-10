Natation: Valentine Dumont pulvérise son record du 400 m libre en bassin de 25 m

Avec ce chrono, elle a pulvérisé de plus de 4 secondes son propre record de Belgique de 4.04.55 établi le 10 novembre 2019 lors des championnats de Belgique en petit bassin à Gand. Elle a ainsi confirmé l’excellente année 2020 qu’elle a connue malgré le peu de compétitions disputées, où elle avait notamment battu les records nationaux du 200 et du 400 m libre en bassin de 50 m.

« Ça commence à être un très bon niveau ! », souligne Ronald Claes, son entraîneur et responsable du haut niveau francophone. « Gagner 4 secondes en un an, ce n’est pas rien ! Mais c’est un gain qu’elle a mérité au vu du travail qu’elle effectue. Elle a énormément gagné en puissance et en technique. Pendant la course, elle a été en tête dès le départ et a « poussé » comme je le lui avais demandé à 150 m de l’arrivée. »