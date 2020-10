Alexander De Croo: «La situation est grave, elle est pire que le 18 mars»

« La situation est grave. Elle est pire que le 18 mars, où on avait décidé le confinement, qui était pratiquement complet », a commenté Alexander De Croo, invité sur le plateau du RTL-Info de 19h.

Au total, 2.255 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique dont 381 en soins intensifs, ressort-il des derniers chiffres communiqués dimanche par l’Institut de santé publique Sciensano. Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 8 et le 14 octobre, continue d’augmenter et s’élève désormais à 7.388,1 (+88 %).

La décision de fermer les établissements horeca n’est pas due à une mauvaise gestion des gérants de bars et restaurants. Elle était nécessaire pour diminuer les contacts sociaux au vu de la recrudescence de l’épidémie en Belgique, a souligné dimanche le Premier ministre Alexander De Croo sur le plateau de plusieurs chaînes de télévision.

Alexander De Croo a reconnu que cette décision n’avait pas été facile à prendre. Toutefois, «les hôpitaux soignent actuellement trois fois plus de patients en soins intensifs que le 18 mars, lorsque le confinement a été décidé», a-t-il pointé. Afin de permettre aux soignants de travailler correctement, les contacts sociaux doivent être évités et les bars et restaurants sont justement des lieux de sociabilisation, sans pour autant que ce soit la faute des gérants de ces établissements, a insisté le libéral flamand.