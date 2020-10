Nicolas Penneteau après la défaite de Charleroi à Genk (2-1): «On est dans une spirale négative»

Le Sporting de Charleroi a connu une nouvelle défaite ce dimanche en s’inclinant 2-1 à Genk. Un mauvais résultat qui suit ceux d’avant la trêve internationale : l’élimination en Europa League et la défaite face au Standard dans le choc wallon.

« On est dans une spirale négative et on va s’en sortir en restant soudés », a confié Nicolas Penneteau à l’issue de la rencontre au micro d’Eleven Pro League. « Il y a eu du bon et du moins bon ce soir. L’efficacité offensive et défensive était du côté de Genk, pas du nôtre. On a eu des occasions, mais on n’a pas fait la différence. C’est une période un peu moins bien comme tout le monde en a dans une saison. Genk a eu plus de réussite. On sait qu’à chaque match, on est au coude à coude avec les équipes. Parfois on gagne, parfois on perd… Il faut juste comprendre pourquoi la réussite nous a échappé. Ce sont des détails à corriger. »