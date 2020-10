Jules Van Cleemput après la défaite de Charleroi à Genk (2-1): «Victime d’une faute sur le 1er but»

Transféré lors de la dernière journée du mercato pour compenser le départ de Maxime Busi à Parme, l’ex-Malinois Jules Van Cleemput rêvait forcément d’une autre issue pour sa première sous la vareuse zébrée… « On est déçu, c’est sûr, car personne n’aime perdre », regrettait-il au moment de quitter la Luminus Arena. « On est triste mais on va se reprendre et travailler pour corriger nos erreurs. Aujourd’hui (NDLR : dimanche), j’ai le sentiment que nous nous sommes créé assez de possibilités pour revendiquer davantage mais malheureusement, les buts ne sont pas tombés. Et défensivement, on n’a presque rien donné… D’ailleurs, sur le premier but, il y a faute sur moi. Je récupère le ballon et le Genkois vient me le prendre fautivement. Quant au deuxième, il s’agit d’une superbe action de Maehle, qui joue vraiment bien le coup. Mais au-delà de ça, on a été bon derrière. Ça a juste tourné dans le mauvais sens… »

Sur le plan personnel, l’ex-Malinois aurait pu délivrer son premier assist si Mamadou Fall avait fait meilleur usage de son magnifique centre, en début de seconde mi-temps. Mais quoi qu’il en soit, le défenseur de 22 ans a savouré son retour sur les pelouses. « Ça faisait longtemps que je n’avais plus été titulaire (NDLR : le 8 février au Cercle), ça fait plaisir d’avoir la confiance du coach. J’ai essayé de faire ce qu’il m’avait demandé, à savoir faire bloc avec le reste de la défense et essayer d’apporter quelque chose offensivement. »

« Offrir une victoire aux supporters »

Ce que le joueur a davantage fait après le repos. « Mais c’est surtout parce qu’en première mi-temps, le match était plus fermé et le back gauche limbourgeois (NDLR : Uronen) jouait très haut. En seconde période, vu leur avantage au score, les Genkois ont joué un peu plus bas et ça m’a permis de monter davantage. »

Voilà en tout cas les Zèbres éjectés de leur fauteuil de leader une semaine avant de recevoir Waasland-Beveren (voir ci-dessous). « Mais cela se joue à la différence de buts… », calme Jules Van Cleemput. « On va travailler dur cette semaine pour essayer d’offrir une victoire à nos supporters le week-end prochain. »