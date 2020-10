Liga: la Real Sociedad domine le Betis et prend la tête du championnat, Januzaj buteur (0-3)

La Real Sociedad et Villarreal, vainqueurs respectivement du Betis Séville (3-0) et de Valence (2-1) dimanche, ont pris la tête du championnat d’Espagne à l’issue de la 6e journée marquée par les défaites du Real Madrid et du FC Barcelone samedi.

La Real Sociedad s’est nettement imposée à Séville sur le terrain du Betis (7e, 9 pts), grâce à trois buts de Portu, sur un centre de la gauche de Mikel Oyarzabal (44e), un penalty du même Oyarzabal (73e) et enfin une frappe en force sous la barre du Belge Adnan Januzaj (88e).