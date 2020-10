Le motard qui a renversé Alaphilippe est toujours bouleversé par les événements: «Je me sens coupable» (vidéo)

Alors qu’il formait un trio de tête avec van der Poel et van Aert, Julian Alaphilippe a vu ses rêves de victoire s’envoler au moment où il a percuté une moto. Le coureur français a lourdement chuté sur la route et a été contraint de se retirer de la course.

Eddy Lissens, qui pilotait la moto, ne semble toujours pas remis de cet incident. « Je fais ça depuis 20 ans et quelque chose comme ça ne m’est jamais arrivé », explique-t-il à Het Laatste Nieuws.

« J’ai vu qu’Alaphilippe parlait juste dans son micro et ne pouvait plus m’éviter. Je suis désolé pour Alaphilippe. Ses blessures sont graves, et il avait une chance de gagner le Ronde et cela m’a vraiment frappé. J’étais également une cible sur les réseaux sociaux après la course. Cela m’a beaucoup affecté. Je me sens coupable, même si je ne peux rien y faire. »

Le motard a également eu une conversation avec Elegant Quick-Step mais ne veut pas révéler le contenu de cette discussion : « J’ai parlé à quelqu’un de l’équipe et c’était une conversation positive, je ne peux certainement pas et ne veux pas en dire plus. J’espère que tout ira bien pour Alaphilippe ».