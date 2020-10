Distribution de petits-déjeuners chez Integrale pour obtenir des garanties d'emploi

Avec le refus du nouveau plan de rétablissement de l'assureur liégeois par la Banque nationale de Belgique début octobre et l'absence de recapitalisation de la part de l'actionnaire majoritaire Nethys, Integrale devrait être vendu par appartements. Ce qui fait craindre aux membres du personnel la perte de leur emploi.

Au sein du personnel et des syndicats, on avait un "sentiment de perte de temps alors qu'il faut des décisions rapides. Le personnel n'était pas satisfait et n'avait pas le sentiment que la direction allait défendre ses intérêts". D'où la décision de tenir une action ce lundi matin.

Un rassemblement dans le hall d'entrée de l'entreprise était initialement prévu mais les modalités de l'action ont dû être revues à la suite des nouvelles mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Finalement, des petits-déjeuners ont été distribués et une cinquantaine de travailleurs ont pris part à la distribution, selon les syndicats.