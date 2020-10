Yves Van Laethem: «La situation est particulièrement préoccupante en Wallonie» (vidéo)

La Flandre occidentale est la province la plus touchée, devant le Limbourg, Liège et le Hainaut. La province de Liège est dans une situation délicate. « C’est le point le plus chaud en termes de nouveaux cas », affirme Yves Van Laethem. « La situation est particulièrement préoccupante en Wallonie », explique-t-il par ailleurs. Autant d’hospitalisations y ont été enregistrées que durant le pic de l’épidémie, lors de la journée du samedi 17 octobre. « La tension dans les hôpitaux en Wallonie va continuer à être importante dans les jours qui viennent », met en garde le virologue.

« La barre des 500 patients en soins intensifs sera atteinte cette semaine, a également prévenu Yves Van Laethem en se basant sur les chiffres actuels. Quel que soit l’impact des mesures, on aura 1.000 patients en soins intensifs d’ici la fin de ce mois. Grâce aux mesures, et en espérant leur impact rapide, on devrait pouvoir éviter la projection mathématique des 2.000 patients à la mi-novembre. Si on l’atteignait, on serait au niveau maximal de lits en soins intensifs prévus pour les patients covid. »

Au total, 2.485 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique dont 412 en soins intensifs, ressort-il de la mise à jour lundi matin des chiffres provisoires communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano. Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 9 et le 15 octobre, continue d’augmenter et s’élève désormais à 7.876 (+79 %). Entre le 12 et le 18 octobre, les hospitalisations ont donc continué leur progression, avec une moyenne de 251,9 admissions quotidiennes (+100 %).