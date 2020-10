Philippe Devos sur les hôpitaux liégeois: «On est dans une situation pire qu’en mars depuis hier»

Le médecin aux soins intensifs du CHC de Liège Philippe Devos était interviewé ce lundi matin sur la RTBF. Il met en garde la population : les hôpitaux liégeois se sont encore remplis ce week-end, et la situation serait pire qu’au mois de mars : « Nous, en province de Liège, on a dépassé les chiffres de mars depuis ce week-end. On est dans une situation pire qu’en mars depuis hier. Voilà, j’espère qu’on va être aidé par le Limbourg et par les autres provinces autour de nous parce que sinon, ça va être vraiment très compliqué, même de pouvoir faire des soins autres que le Covid, ça va être compliqué. Soigner une fracture de hanche, ça va être compliqué, soigner des choses que nous soignons d’habitude de manière simple », prévient le docteur Devos.

« C’est exactement ma crainte et ce que j’exprimais début mars et on y est. Dans les épidémies, souvent les deuxièmes vagues sont plus fortes que les premières parce qu’il y a une lassitude qui s’installe et une désobéissance politique de la population par rapport aux mesures de base. ». Selon le médecin liégeois, les places vont commencer à manquer dès ce lundi. Il n’en resterait qu’une quarantaine : « Ces places ne vont absolument pas suffire pour gérer le flux de patients Covid d’aujourd’hui et simplement les accidentés de la route et toutes les autres choses qui continuent. Donc on va déjà coincer aujourd’hui, c’est une certitude. »

Le médecin remarque cependant une différence avec la première vague : « Visiblement, les gens qui portent le masque font des formes moins sévères, ce qui fait que les soins intensifs sont un peu moins saturés et les hôpitaux sont un peu moins saturés et donc mon message aujourd’hui, si vous voulez nous aider, la première chose à faire, c’est par pitié, portez le masque ! ».