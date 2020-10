La production dans la construction en hausse dans l'UE en août mais en baisse en Belgique

La reprise de la production dans la construction semble donc se poursuivre après une légère hausse de 0,3% dans la zone euro en juillet et une stabilisation dans l'UE.

Les plus fortes augmentations ont été constatées en France (+4,9%), en Slovénie (+2,4%) et en Hongrie (+1,9%). Les baisses les plus marquées ont été observées en Slovaquie (-2,5%), en Belgique (-2,0%) et en Tchéquie (-1,4%).

Par rapport à août 2019 toutefois, la production dans la construction a reculé de 0,9% dans la zone euro en août 2020 et de 1,5% dans l'UE.

Sur base annuelle, les baisses les plus marquées ont été enregistrées en Slovaquie (-18,0%), en Hongrie (-13,6%) et en Pologne (-12,1%). Tandis que des hausses ont été enregistrées en Roumanie (+12,4%), en Slovénie (+4,8%) et en Finlande (+2,2%). La production en Belgique est restée stable par rapport au mois d'août de l'an dernier (-0,1%).