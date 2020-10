Tour d’Espagne: neige et coronavirus sur la route du maillot rouge

La double menace du Covid-19 et de la neige plane sur le Tour d’Espagne transformé en course d’obstacles pour les aspirants au maillot rouge. A commencer par Primoz Roglic, grand battu du Tour de France et vainqueur de l’édition 2019, qui s’élance avec le dossard de favori mardi à Irun dans le Pays basque.

A la situation sanitaire incertaine et versatile, illustrée par le quasi bouclage de Madrid, où la Vuelta doit se conclure le 8 novembre, est venue s’ajouter l’hypothèque de la météo.