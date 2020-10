Le Sporting de Charleroi à l’arrêt, un premier match reporté, Anderlecht galvaude: ce qu’il faut retenir de la 9e journée en D1A (vidéos)

Le Standard décroche le partage face à Bruges sur fond de penalties De l’intensité, des duels, des occasions et un scénario complètement fou : s’il a été accompagné par trop de déchet technique dans le chef d’une équipe brugeoise poussée à plusieurs reprises à la faute dans les 25 premières minutes de jeu, le match au sommet entre le Standard et le FC Bruges a tenu, samedi à Sclessin, toutes ses promesses. Avec, à l’arrivée, un partage (1-1) que personne n’a osé contester, tout à l’inverse des deux coups de réparation accordés à l’équipe liégeoise, le premier à l’heure de jeu pour une soi-disant faute de Mechele sur Vanheusden, le deuxième pour une faute de main de Rits sur un centre à bout portant de Cop, en toute fin de partie, pour offrir au Standard, via la transformation de Nicolas Gavory, un point pleinement mérité.

Un troisième match sans victoire pour les Zèbres Après un début de championnat parfait avec six victoires consécutives, le Sporting de Charleroi rentre un peu dans le rang. Les Zèbres viennent en effet de signer trois matches sans victoire (partage à Mouscron et des défaites contre le Standard et à Genk). Conséquence principale : les hommes de Karim Belhocine ne sont plus premiers au classement, à cause de la différence de buts favorable à Bruges. Malgré un premier but de la recrue Berahino, les Carolos voient les autres formations revenir dans leur rétroviseur. Les Sambriens vont donc devoir réagir au plus vite et relancer la machine, eux qui sont quasiment à l’arrêt mais qui auraient sans doute pu revendiquer un partage ce dimanche soir à la Luminus Arena (2-1).