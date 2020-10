Onze coureurs, dont Tim Wellens, combinent Tour des Flandres et Tour d’Espagne

Onze coureurs prendront mardi le départ du Tour d’Espagne deux jours après avoir disputé le Tour des Flandres dimanche. Parmi eux, deux Belges : Tim Wellens et Stan Dewulf (Lotto Soudal).

Le Tour des Flandres a généralement lieu au printemps et le Tour d’Espagne en septembre mais cette année, le calendrier sportif a été chamboulé par la pandémie de coronavirus, ce qui a pour conséquence que les classiques printanières et les grands tours se chevauchent. Les coureurs ont ainsi, une fois n’est pas coutume, l’occasion de passer des pavés et monts flamands aux routes espagnoles.

Ce sera le cas pour onze coureurs. Outre Wellens et Dewulf, qui ont tous deux abandonné au ’Ronde’, Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott), Niki Terpstra (Total Direct-Energie), Michael Valgren et Reinardt Janse van Rensburg (NTT Pro Cycling), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Francisco Ventoso (CCC), Mickaël Delage (Groupama-FDJ) et Fred Wright (Bahrain-McLaren) seront au départ de la Vuelta mardi à Irun, deux jours après avoir pris part au Tour des Flandres.

De ces onze coureurs, six ont rallié l’arrivée du Tour des Flandres et c’est Van Baarle qui a signé le meilleur résultat avec une 8e place à Audenaerde.