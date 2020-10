La croissance économique en 2019 fixée à 1,7%

Le revenu disponible des ménages a fortement augmenté l'an dernier mais le soutien à la croissance apporté par la consommation privée a diminué de 0,7 pp, en raison d'une moindre consommation de gaz et électricité, et de vêtements. Cela a contribué au redressement du taux d'épargne des ménages, le premier depuis dix ans.

La croissance économique a été soutenue, l'an dernier, par la demande intérieure, relèvent l'ICN et la BNB. Le renforcement des investissements (+3,4%) a apporté la plus forte contribution à la croissance (0,8 point de pourcentage).

La croissance a été tirée par les services marchands, en particulier les communications et les services immobiliers et financiers.

En 2019, 75.600 emplois ont été créés (+1,6%), après une hausse de 69.600 unités en 2018. "Les créations d'emplois se sont surtout matérialisées dans les services administratifs et de soutien (+3,1%), dans la santé et l'action sociale (+2,1%) et dans les transports (+2,8%), tandis que l'emploi a continué de reculer dans les services financiers (-2%)", analysent l'ICN et la BNB.