Andrey Rublev ne cache pas son admiration pour Rafael Nadal: «Pour moi, c’est le plus grand sportif de l’histoire»

Il y a huit jours, Rafael Nadal (34 ans) est rentré encore un peu plus dans l’histoire du tennis. Et du sport de manière générale. En décrochant son treizième titre à Roland-Garros, l’Espagnol a égalé Roger Federer au nombre de Grands Chelems remportés. Une performance impressionnante qui laisse Andrey Rublev, huitième joueur mondial, très admiratif…

« Toujours un moyen de gagner »

« Tout ce qu’il fait est inimaginable, et je ne parle pas seulement des Grands Chelems », pointe le Russe sur le site officiel de l’ATP. Et le lauréat du tournoi de Saint-Pétersbourg, ce dimanche, de poursuivre : « Je ne sais pas comment c’est possible d’être aussi fort mentalement durant toute sa carrière. Même Roger Federer et Novak Djokovic ont eu des jours où ils étaient un peu moins bien mentalement. Rafa est le seul joueur de l’histoire qui, peu importe comment il se sent, trouve toujours un moyen de gagner. »

Andrey Rublev, seulement 22 ans à l’état civil, est un grand fan du Majorquin. « Et même s’il perd, c’est en trois sets et trois heures de jeu, cinq heures en Grand Chelem et contre des joueurs vraiment très bons. Quand tu pratiques un sport collectif, tu peux t’en sortir dans un mauvais jour grâce à l’équipe. En tennis, c’est très difficile de trouver des solutions et de te battre. C’est ce que Rafa a fait durant toute sa carrière. Pour moi, c’est le plus grand sportif de l’histoire. »