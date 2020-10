Ligue des champions: les cinq matches de la première journée à ne pas louper

C’est l’autre match du groupe F. Une rencontre que les Brugeois suivront avec attention puisque, sur papier, il s’agit des deux « ténors » de la poule. Si ces deux formations proposent un jeu attrayant, elles peuvent aussi compter sur des buteurs de renom. D’un côté, Ciro Immobile. De l’autre, Erling Haaland. Si l’Italien n’a inscrit qu’un seul pion cette saison, il a atteint, lors de la dernière campagne la marque des 39 réalisations, toutes compétitions confondues (dont 36 en Serie A !). Le jeune Norvégien (20 ans) ne semble, lui, pas encore connaître de coup d’arrêt. Après ses 44 buts de la saison dernière, il est reparti sur de belles bases avec 5 goals et 3 assists en six rencontres avec le BVB.

Premier match et premier rendez-vous important pour les hommes de Philippe Clement. En déplacement en Russie, les Brugeois voudront bien commencer leur campagne européenne avec l’ambition finale de passer l’hiver au chaud. Les Blauw en Zwart – qui montent tout doucement en puissance sur la scène nationale – tenteront de ramener quelque chose de Saint-Pétersbourg. Un partage ? Une victoire ? La tâche est loin d’être impossible pour les Brugeois. Mais elle s’est quelque peu compliquée ces dernières heures, il est vrai, à la suite des tests positifs au Covid-19 de Simon Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik. Dans ces conditions, nul doute que la direction flandrienne signerait des deux mains pour un point…

3) PSG – Manchester United (ce mardi, 21h00)

Esprit de revanche, es-tu là ? En recevant mardi Manchester United, le Paris SG a l’occasion d’exorciser le traumatisme de l’élimination renversante subie contre le club anglais en huitièmes de finale de l’édition 2019 (2-0, 1-3) avec un doublé de Romelu Lukaku. Même lieu, même adversaire. Le 6 mars 2019, au Parc des princes, le PSG subit une énième humiliation européenne. Un « come-back » douloureux aux airs de déjà-vu, deux ans après la retentissante « remontada » subie à Barcelone au même stade de l’épreuve (4-0, 1-6). Nets vainqueurs en huitièmes de finale aller à Manchester (2-0), les Parisiens sont alors éliminés de la pire des manières : par une défaite 3-1 à domicile, concédée sur trois erreurs individuelles dont un penalty dans le temps additionnel provoqué par le défenseur Presnel Kimpembe, coupable d’avoir contré un ballon avec le bras. La rencontre de ce mardi devrait aussi être l’occasion de revoir Edinson Cavani… à Paris, lui qui a rejoint les Red Devils lors du dernier jour du mercato estival.

4) Ajax – Liverpool (ce mercredi, 21h00)

Ajax – Liverpool, une opposition de styles entre deux clubs historiques en Europe. Si les Bataves ont créé la surprise, lors de la saison 2018-2019, en atteignant le dernier carré, les Reds, eux, restent sur deux finales (un sacre, une défaite) lors des trois dernières éditions. La jeunesse ajacide pourra-elle faire de nouveau des miracles, alors que plusieurs de ses éléments sont partis (Ziyech, Van de Beek notamment) ? Liverpool va-t-il faire encore faire partie des grands favoris au titre ? Des premiers éléments de réponse seront connus à Amsterdam. Mais cette rencontre sera sans doute aussi l’occasion d’assister à un véritable bras de fer entre deux coaches (Ten Hag et Klopp) qui prônent un jeu alléchant, mais ô combien différent.

5) Bayern Munich – Atlético Madrid (ce mercredi, 21h00)

Tenant du titre, le Bayern Munich remet son trophée en jeu. Versés dans le groupe A, les Bavarois affrontent directement l’autre gros morceau de la poule. Un match aux allures de piège pour la bande d’Hansi Flick, tant l’Atlético Madrid est devenu adepte de faire tomber les gros en Ligue des champions. Cette saison, les Colchoneros sont invaincus en Liga (8 points sur 12) et voudront frapper un grand coup ce mercredi soir. D’autant que l’équipe de Diego Simeone peut dorénavant compter sur Luis Suarez, véritable sérial-buteur s’il en est. Et même si Robert Lewandowski l’est tout autant du côté bavarois, pas certain que l’on assiste à une avalanche de buts entre ces deux équipes. Lors des 4 dernières rencontres, nous n’avons assisté qu’à 6 réalisations. Soit une moyenne de 1,5 but/match. Sera-ce une nouvelle fois le cas ? Réponse ce mercredi soir.