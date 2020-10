Ligue des champions: Rennes et Camavinga vont plonger dans le grand bain européen

Pour les autres supporters, ce sera l’heure de la débrouille, puisque bars et restaurants doivent fermer à 22h00 à Rennes et que les autorités demandent de limiter à six le nombre de personnes chez les abonnés des diffuseurs.

« Avec 1.000 personnes dans l’enceinte, tout est très feutré, nous n’entendons pas grand-chose. Il y a une vraie différence. On l’a déjà vu contre Monaco, ces 4.000 personnes en plus portent l’équipe et font la différence », a-t-il déclaré.

Alors que les restrictions sanitaires vont croissantes, l’entraîneur rennais Julien Stéphan, qui découvrira la compétition à 40 ans et après moins de deux ans à la tête d’une équipe professionnelle, s’est réjoui du relèvement de la jauge de spectateurs à Rennes.

« Elever le curseur »

D’autant que la formation rennaise en aura besoin. Brillante contre des équipes en forme lors de ses premiers matches de la saison, elle reste sur deux matches nuls très décevants contre Reims (2-2) et Dijon (1-1), actuels 19e et 20e de Ligue 1.

Certes, Stéphan a dû se passer à Dijon de son capitaine Damien Da Silva et de son métronome Steven Nzonzi, tous deux suspendus. Il a aussi ménagé Camavinga (17 ans), tout juste de retour de sélection après son premier but en Bleu.

Et si Serhou Guirassy s’est montré maladroit en attaque, Martin Terrier a enfin inscrit son premier but en Rouge et Noir. De quoi maintenir Rennes, invaincu depuis le début de saison, sur le podium de Ligue 1.

Mais cela risque de ne pas suffire : « Il va falloir qu’on remédie à ça et élever le curseur pour faire des matches complets, parce que la route va s’élever considérablement dans les jours et les semaines qui arrivent. On ne pourra pas se satisfaire de faire des demi-matches », a prévenu Stéphan vendredi soir.

Terrier aussi sait que la marge de manœuvre est faible et que Rennes ne peut se permettre des sautes d’intensité : « Dès qu’on baisse un peu le pied, ça se ressent immédiatement », a-t-il reconnu.

Débuter en beauté

Or, le prestigieux recrutement de fin de mercato ne va pas porter ses fruits tout de suite. Le gardien Alfred Gomis est toujours incertain et Jérémy Doku, l’ailier international belge de 18 ans devenu la recrue la plus chère du club breton, s’est montré prometteur mais n’a pas encore eu le temps de faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.

Daniele Rugani, prêté par la Juventus Turin, a montré du métier mais n’a pas encore les automatismes en défense centrale, et le latéral brésilien Dalbert, si brillant lors de son passage à Nice il y a quatre ans, est passé complètement à côté de son match vendredi à Dijon.

La marche de mardi est pourtant essentielle puisqu’elle semble la plus à la portée des Rennais : à domicile et contre un adversaire a priori moins redoutable que le Séville FC ou Chelsea. De quoi débuter en beauté dans la cour des grands ?

Actuellement 7e du championnat russe, Krasnodar vient cependant d’éliminer le PAOK Salonique en barrages et si ce jeune club fondé en 2008 par le milliardaire russe Sergueï Galitski débute aussi en Ligue des champions, il est déjà arrivé deux fois en 8e de finale d’Europa League (2017 et 2019). Rennes une seule fois…