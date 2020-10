Coronavirus: tout le monde ne pourra plus se faire tester à Huy

La ville de Huy, à la demande du Cercle des Médecins Généralistes, a indiqué lundi que le centre testing Covid de Huy ne testera plus que les cas symptomatiques à partir de mardi.

« Confronté à la saturation des laboratoires d’analyse de tests Covid qui ne peuvent désormais plus fournir des résultats dans un délai inférieur à cinq jours, et à leur demande, le centre de testing de Huy ne testera plus que les personnes symptomatiques. Celles ne présentant aucun symptôme seront refusées à l’entrée du site, situé devant le CHRH avenue du Hoyoux, où les tests restent possibles du lundi au samedi de 9h à 12h », précise le communiqué.

Les autorités font appel à la responsabilité et au sens civique des citoyens. La priorité absolue et exclusive sera donnée aux personnes malades, à qui il est demandé de ne pas oublier de se munir de l’attestation e-form délivrée par le médecin traitant, leur carte d’identité et une vignette mutuelle.

« De manière générale, si vous êtes informé(e) par le tracing, via votre travail, votre club de sport, votre famille, votre école… que vous avez été en contact étroit avec une personne positive, mais que vous ne développez aucun symptôme, ne venez pas vous faire tester et mettez-vous en quarantaine », concluent les responsables du centre.