Coronavirus: les experts tirent la sonnette d’alarme au sujet de la province de Liège

Le nombre d’hospitalisations est actuellement aussi élevé en Wallonie que lors du pic de la première vague de la pandémie, a indiqué lundi le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors du point presse du Centre de crise sur le coronavirus. Le point le plus « chaud » est « très clairement » la province de Liège, où 1.424 nouveaux cas par jour ont été relevés cette dernière semaine, a par ailleurs précisé le virologue.

Interrogé ce lundi matin par la RTBF, le médecin aux soins intensifs du CHC de Liège Philippe Devos avait lui aussi tiré la sonnette d’alarme. « Nous, en province de Liège, on a dépassé les chiffres de mars depuis ce week-end, prévient-il On est dans une situation pire qu’en mars depuis hier. Voilà, j’espère qu’on va être aidé par le Limbourg et par les autres provinces autour de nous parce que sinon, ça va être vraiment très compliqué, même de pouvoir faire des soins autres que le Covid, ça va être compliqué. Soigner une fracture de hanche, ça va être compliqué, soigner des choses que nous soignons d’habitude de manière simple.