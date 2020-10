Les étapes, les Belges, les coureurs engagés: tout ce qu’il faut savoir avant le départ du Tour d’Espagne

4e étape (vendredi 23 octobre) : Garray. Numancia – Ejea de los Caballeros (191,7 km)

5e étape (samedi 24 octobre) : Huesca – Sabiñánigo (184,4 km)

6e étape (dimanche 25 octobre) : Biescas – Col du Tourmalet (136,6 km)

Lundi 26 octobre : 1re journée de repos à Vitoria

7e étape (mardi 27 octobre) : Vitoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovia (159,7 km)

8e étape (mercredi 28 octobre) : Logroño – Alto de Moncalvillo (164 km)

9e étape (jeudi 29 octobre) : Castrillo del Val – Aguilar de Campo (157,7 km)

10e étape (vendredi 30 octobre) : Castro Urdiales – Suances (185 km)

11e étape (samedi 31 octobre) : Villaviciosa – Lagos de Somiedo (170 km)

12e étape (dimanche 1er novembre) : La Pola Llaviana/Pola de Laviana – Alto de l’Angliru (109,4 km)

Lundi 2 novembre : 2e journée de repos à La Corogne

13e étape (mardi 3 novembre) : Muros – Mirador de Ézaro. Dumbría (CLM individuel 33,7 km)

14e étape (mercredi 4 novembre) : Lugo – Ourense (204,7 km)

15e étape (jeudi 5 novembre) : Mos – Puebla de Sanabria (230,8 km)

16e étape (vendredi 6 novembre) : Salamanque – Ciudad Rodrigo (162 km)

17e étape (samedi 7 novembre) : Sequeros – Alto de La Covatilla (178,2 km)

18e étape (dimanche 8 novembre) : Hippodrome de la Zarzuela – Madrid (124,2 km)

Les 9 Belges au départ

Gerben Thijssen (Lotto Soudal), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Tim Wellens (Lotto Soudal), Rémy Mertz (Lotto Soudal), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), Ilan Van Wilder (Sunweb).

La liste des engagés

Jumbo-Visma (P-B) : 1. Primoz Roglic (Slo) ; 2. George Bennett (N-Z) ; 3. Tom Dumoulin (P-B) ; 4. Robert Gesink (P-B) ; 5. Lennard Hofstede (P-B) ; 6. Sepp Kuss (USA) ; 7. Paul Martens (All) ; 8. Jonas Vingegaard (Nor)

Deceuninck-Quick-Step (Bel) : 11. Sam Bennett (Irl) ; 12. Andrea Bagioli (Ita) ; 13. Mattia Cattaneo (Ita) ; 14. Ian Garrison (USA) ; 15. Michael Mrkov (Dan) ; 16. Jannik Steimle (All) ; 17. Zdenek Stybar (Tch) ; 18. Rémi Cavagna (Fra).

UAE-Team Emirates (EAU) : 21. David de la Cruz (Esp) ; 22. Rui Costa (Por) ; 23. Davide Formolo (Ita) ; 24. Sergio Henao (Col) ; 25. Jasper Philipsen ; 26. Aleksandr Riabushenko (Blr) ; 27. Ivo Oliveira (Por) ; 28. Rui Oliveira (Por).

Trek-Segafredo (USA) : 31. Juan Pedro Lopez (Esp) ; 32. Matteo Moschetti (Ita) ; 33. Koen De Kort (P-B) ; 34. Niklas Eg (Dan) ; 35. Kenny Elissonde (Fra) ; 36. Alexander Kamp (Dan) ; 37. Emils Liepi¿s (Let) ; 38. Michel Ries (Lux)

Sunweb (All) : 41. Rob Power (Aus) ; 42. Thymen Arensman (P-B) ; 43. Mark Donovan (G-B) ; 44. Max Kanter (All) ; 45. Alexander Martin (All) ; 46. Michael Storer (Aus) ; 47. Ilan Van Wilder ; 48. Jasha Sütterlin (All).

Astana (Kaz) : 51. Aleksander Vlasvov (Rus) ; 52 ; Alex Aranburu (Esp) ; 53. Dmitriy Gruzdev (Kaz) ; 54. Omar Fraile (Esp) ; 55. Ion Izaguirre (Esp) ; 56. Merhawi Kudus (Eri) ; 57. Gorka Izaguirre (Esp) ; 58. Luis Leon Sanchez (Esp)

Bora-hansgrohe (All) : 61. Pascal Ackermann (All) ; 62. Martin Laas (Est) ; 63. Felix Grosschaertner (Oos) ; 64. Jay McCarthy (Aus) ; 65. Ide Schelling (P-B) ; 66. Andreas Schillinge (All) ; 67. Michael Schwarzmann (All) ; 68. Rudiger Selig (All)

Ineos Grenadiers (G-B) : 71. Chris Froome (G-B) ; 72. Richard Carapaz (Equ) ; 73. Andrey Amador (C-R) ; Michael Golas (Pol) ; 75. Brandon Rivera (Col) ; 76. Ivan Sosa (Col) ; 77. Dylan van Baarle (P-B) ; 78. Cameron Wurf (Aus)

Mitchelton-Scott (Aus) : 81. Esteban Chaves (Col) ; 82. Tsgabu Grmay (Eth) ; 83. Mikel Nieve (Esp) ; 84. Nick Schultz (Aus) ; 85. Callum Scotson (Aus) ; 87. Robert Stannard (Aus) ; 88. Alex Edmondson (Aus)

Groupama-FDJ (Fra) : 91. Thibaut Pino (Fra) ; 92. Bruno Armirail (Fra) ; 93. Mickaël Delage (Fra) ; 94. David Gaudu (Fra) ; 95. Matthieu Ladagnous (Fra) ; 96. Olivier Le Gac (Fra) ; 97. Anthony Roux (Fra) ; 98. Romain Seigle (Fra)

EF Pro Cycling (USA) : 101. Daniel Martinez (Col) ; 102. Hugh Carthy (G-B) ; 103. Mitchell Docker (Aus) ; 104. Magnus Cort (Dan) ; 105. Logan Owen (USA) ; 106. Julius van den Berg (P-B) ; 107. Tejay van Garderen (USA) ; 108. Michael Woods (Can).

Bahrain-McLaren (Bah) : 111. Wout Poels (P-B) ; 112. Grega Bole (Slo) ; 113. Santiago Buitrago (Col) ; 114. Scott Davies (G-B) ; 115. Kevin Inkelaar (P-B) ; 116. Matej Mohoric (Slo) ; 117. Fred Wright (G-B) ; 118. Stephen Williams (G-B).

AG2R (Fra) : 121. Clément Champoussin (Fra) ; 122. Mathias Frank (Sui) ; 123. Alexandre Geniez (Fra) ; 124. Dorian Godon (Fra) ; 125. Nans Peters (Fra) ; 126. Harrty Tanfield (G-B) ; 127. Quentin Jauregui (Fra) ; 128. Axel Domont (Fra)

CCC Team (USA) : 131. Simon Geschke (All) ; 132. William Barta (USA) ; 133. Jan Hirt (Tch) ; 134. Jakub Mareczko (Ita) ; 135. Michael Paluta (Pol) ; 136. Lukasz Wizniowski (Pol) ; 127. Georg Zimmermann (All) ; 138. Francisco Ventoso (Esp).

Lotto Soudal (Bel) : 141. Tim Wellens ; 142. Gerben Thijssen ; 143. Stan Dewulf ; 144. Kobe Goossens ; 145. Tomasz Marczynski (Pol) ; 146. Rémy Mertz ; 147. Tosh Van der Sande ; 148. Brent Van Moer

Cofidis (Fra) : 151. Guillaume Martin (Fra) ; 152. Fernando Barceló (Esp) ; 153. Natnael Berhane (Eri) ; 154. José Herrada (Esp) ; 155. Victor Lafay (Fra) ; 156. Luis Angel Mate (Esp) ; 157. Emmanuel Morin (Fra) ; 158. Pierre-Luc Périchon (Fra).

NTT Pro Cycling (AfS) : 161. Carlos Barbero (Esp) ; 162. Stefan De Bod (AfS) ; 163. Nicholas Dlamini (AfS) ; 164. Benjamin Dyball (Aus) ; 165. Enrico Gasparotto (Ita) ; 166. Michael Valgren (Dan) ; 167. Reinardt Janse van Rensburg (AfS) ; 168. Gino Mäder (Sui)

Movistar (Esp) : 171. Alejandro Valverde (Esp) ; 172. Jorge Arcas (Esp) ; 173. Imanol Erviti (Esp) ; 174. Enric Mas (Esp) ; 175. Nelson Oliveira (Por) ; 176. José Joaquín Rojas (Esp) ; 177. Marc Soler (Esp) ; 178. Carlos Verona (Esp).

Israel Start-Up Nation (Isr) : 181. Daniel Martin (Irl) ; 182. Omer Goldstein (Isr) ; 183. Reto Hollenstein (Sui) ; 184. James Piccoli (Can) ; 185. Mihkel Räim (Est) ; 186. Alexis Renard (Fra) ; 187. Rory Sutherland (Aus) ; 178. Matteo Badilatti (Sui).

Total Direct Energie (Fra) : 191. Niki Terpstra (P-B) ; 192. Lorrenzo Manzin (Fra) ; 193. Valentin Ferron (Fra) ; 194. Jonathan Hivert (Fra) ; 195. Pim Ligthart (P-B) ; 196. Paul Ourselin (Fra) ; 197. Romain Sicard (Fra) ; 198. Julien Simon (Fra).

Caja Rural-Seguros RGA (Esp) : 201. Jonathan Lastra (Esp) ; 202. Jon Aberasturi (Esp) ; 203. Julien Amezqueta (Esp) ; 204. Aritz Baguës (Esp) ; 205. Jefferson Cepeda (Equ) ; 206. Jhojan García (Col) ; 207. Héctor Sáez (Esp) ; 208. Gonzalo Serrano (Esp).

Burgos-BH (Esp) : 211. Angel Madrazo (Esp) ; 212. Jetse Bol (P-B) ; 213. Oscar Cabedo (Esp) ; 215. Jesús Ezquerra (Esp) ; 215. Alex Molenaar (Fra) ; 216. Juan Felipe Osorio (Col) ; 217. Willie Smit (AfS) ; 218. Ricardo Vilela (Por).

Les 10 derniers podiums

2010 : 1. Vincenzo Nibali (Ita) ; 2. Ezequiel Mosquera (Esp) ; 3. Peter Velits (Slq)

2011 : 1. Chris Froome (G-B) ; 2. Bradley Wiggins (G-B), 3. Bauke Mollema (P-B)

2012 : 1. Alberto Contador (Esp) ; 2. Alejandro Valverde (Esp) ; 3. Joaquim Rodriguez (Esp)

2013 : 1. Chris Horner (USA) ; 2. Vincenzo Nibali (Ita) ; 3. Alejandro Valverde (Esp)

2014 : 1. Alberto Contador (Esp) ; 2. Christopher Froome (G-B) ; 3. Alejandro Valverde (Esp)

2015 : 1. Fabio Aru (Ita) ; 2. Joaquim Rodriguez (Esp) ; 3. Rafal Majka (Pol)

2016 : 1. Nairo Quintana (Esp) ; 2. Chris Froome (G-B) ; 3. Esteban Chaves (Col)

2017 : 1. Chris Froome (G-B) ; 2. Vincenzo Nibali (Ita) ; 3. Ilnur Zakarin (Rus)

2018 : 1. Simon Yates (G-B) ; 2. Enric Mas (Esp) ; 3. Miguel Ángel López (Col)

2019 : 1. Primoz Roglic (Slo) ; 2. Alejandro Valverde (Esp) ; 3. Tadej Pogacar (Slo)