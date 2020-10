Wilco Kelderman, deuxième du classement général: «Je ne pense pas encore à gagner le Giro»

« Bien sûr que je veux prendre le maillot rose, mais il nous reste encore une semaine difficile. Je prends les choses au jour le jour et ne regarde pas trop loin devant. Cela fonctionne et cela me rend moins nerveux », a déclaré Wilco Kelderman lundi lors de la seconde journée de repos.

Distancé dimanche dans la 15e étape, Joao Almeida a sauvé son maillot rose pour 15 secondes. « Il est fort, lui prendre le maillot rose ne sera pas facile. Les autres coureurs sont assez loin mais il faudra tenir compte de Vincenzo Nibali et Rafal Majka dans les difficiles étapes de montage qui nous attendent », dit Kelderman, qui peut compter sur le soutien de son équipe. « Je n’avais jamais connu cela. L’équipe est vraiment forte, tout le monde dans l’équipe se sent super bien ».

« Je n’ai jamais atteint un tel niveau »

Pourtant, le coureur néerlandais de 29 ans dit ne pas encore songer à la victoire finale. « Je ne pense pas encore à gagner le Giro. Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte dans un grand tour », dit Wilco Kelderman, qui est tout de même en position de force. « Ma préparation pour le Giro a été très bonne et je n’ai jamais atteint un tel niveau et cette année, des candidats à la victoire finale comme Steven Kruijswijk, Geraint Thomas et Simon Yates ont déjà quitté la course ».

La dernière semaine de course sera cruciale. Après une étape accidentée mardi entre Udine et San Daniele del Friuli, ce sont deux grosses étapes de montagne qui attendent les coureurs mercredi et jeudi, avec des arrivées à Madonna di Campiglio et au sommet du Stelvio.