Congé de Toussaint prolongé: les communes organiseront les garderies scolaires des 9 et 10 novembre

Mise en quarantaine, absence pour cause de maladie, questionnements incessants sur l’attitude à adopter face aux cas suspects, fermeture de classes ou d’établissements, personnel d’entretien hors service, directions débordées de paperasseries liées à la situation sanitaire… La vie des écoles est passablement perturbée depuis la rentrée de septembre ! Le tout alors que les cas se multiplient dans les familles.

C’est dans ce contexte que le Segec – le Secrétariat général de l’enseignement catholique – a proposé voici une dizaine de jours d’anticiper sur la possible réforme des rythmes scolaires pour prolonger le congé de Toussaint d’une semaine. Même si les enfants sont peu touchés, il s’agit de tenter d’enrayer le cercle vicieux qui empêche l’école de fonctionner « normalement ». Même si l’efficacité de la mesure n’est pas scientifiquement démontrée, elle a du sens pour certains intervenants. C’est la raison essentielle qui a poussé la ministre, après concertation avec les autres pouvoirs organisateurs et les syndicats, à couper la poire en deux : le congé de Toussaint sera prolongé de deux jours les 9 et 10 novembre. Avec le férié du 11 novembre, on se donne donc 10 jours pour tenter de ralentir le rythme des contaminations.