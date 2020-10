Marc Delire avant la reprise de la Ligue des champions: «Le PSG a une énorme revanche à prendre contre Manchester United»

Le PSG a-t-il digéré sa défaite en finale contre le Bayern, il y a un peu moins de deux mois ?

Tout dépend de comment on voit cela : était-ce un échec ou une évolution ? Je penche plutôt pour la seconde option. Aux Parisiens de prouver qu’ils ont retenu quelque chose de leur parcours. Même si Thomas Tuchel sera privé de nombreux joueurs ce mardi (Verratti, Marquinhos, Icardi notamment), je pense que le PSG reste supérieur à Manchester United. En plus, les Français ont une énorme revanche à prendre par rapport à l’élimination en huitièmes de finale il y a un an et demi. Pour moi, elle était plus honteuse que celle lors de la fameuse remontada. Au moins, le Barça était supérieur. Contre ManU, ils ont complètement raté leur match et commis de grossières erreurs.

En parlant des Red Devils, eux vont tenter de prouver qu’ils ont bien leur place en Ligue des champions…

C’est sûr que l’après-Sir Alex Ferguson (parti en 2013) n’est pas serein. Le club se retrouve actuellement dans une situation semblable à celle d’Anderlecht : un grand club qui ne parvient plus à jouer les premiers rôles dans son championnat national. Sauf qu’à Old Trafford, ça ne ressemble quand même pas à une révolution. Le salut pourrait tout à fait passer par les jeunes car il y a des éléments intéressants qui pointent le bout du nez.

Ce soir, il y aura une sacrée brochette de stars sur la pelouse du parc des Princes. Qui attendez-vous le plus de voir briller ?

Je ne suis pas fan du PSG mais bien de Neymar et Mbappé. Avec Di Maria, ils forment le meilleur trio offensif du monde, le plus beau à voir jouer. Vu que le club survole généralement la Ligue 1, leur compétition principale, c’est cette C1, qui, en plus, leur offre la plus belle scène possible pour se mettre en évidence.