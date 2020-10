Les transports en commun pas assez efficaces, estiment les Belges

Les Belges sont nombreux à déplorer des transports en commun peu efficaces par rapport aux autres modes de déplacement, ressort-il d’une étude commandée par le Service public fédéral Mobilité et Transports publiée lundi. Leurs destinations sont mal desservies par les transports publics, estiment-ils. La voiture individuelle est donc perçue comme beaucoup plus flexible et efficace.

La question du stationnement des voitures joue également. Le manque de places de parking dans les gares décourage les utilisateurs potentiels du train. Mais ne pas devoir se soucier de garer sa voiture une fois arrivé encourage à prendre le train, le tram ou le bus.

Concernant la marche et le vélo, les conditions météorologiques restent un obstacle important, tout comme le sentiment d’insécurité. Le vélo et la marche peuvent être stimulés en améliorant l’infrastructure des routes, des pistes cyclables et des sentiers pour que les usagers ne retiennent que le côté plaisant, bénéfique pour la santé et respectueux de l’environnement qu’ils attribuent à ces modes actifs de déplacement, suggère l’étude.

Le covoiturage ne convainc pas

Le covoiturage pourrait lui aussi apporter des solutions à une partie des problèmes de mobilité, mais plusieurs obstacles restent à surmonter : le manque de flexibilité, la dépendance vis-à-vis de collègues, les contraintes et le temps perdu à se coordonner.

L’enquête a été réalisée en décembre 2019 à la demande du SPF Mobilité et Transports. Un panel de 2.000 personnes représentatif de la population a été sondé pour la réaliser.