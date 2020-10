Fernando Da Cruz et l’Excel Mouscron mettent fin à leur collaboration

Dans l’air tout au long de la journée de lundi, le licenciement de Fernando Da Cruz à l’Excel Mouscron a finalement été officialisé sur le coup de 20h. « La direction du club tient à souligner le travail réalisé et l’implication de Fernando Da Cruz et de son staff dans la mission qui leur avait été confiée », peut-on lire dans un communiqué du club hurlu. « De son côté, le technicien français a tenu à laisser un message avant de quitter ses fonctions à la tête de l’équipe première. « Je tiens à remercier Gérard Lopez, Luis Campos et Diego Lopez pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Je remercie également mon staff et tout le personnel du club pour m’avoir mis dans les meilleures conditions. Je souhaite bonne chance à l’équipe dont je serai le premier supporter. »

Auteur d’un bilan de 3/27, comme lorsqu’il avait assuré la succession de Rachid Chihab en phase classique, lors de la saison 2014-2015, Fernando Da Cruz n’a jamais trouvé la solution pour remédier au manque de qualités flagrantes de son groupe. Le rachat tardif du club et le mercato raté lui ont aussi fameusement compliqué la tâche.