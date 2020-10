Philippe Clement avant la Ligue des champions: «Nous avons analysé le Zenit»

Le Club de Bruges jouera son premier match de Ligue des champions du groupe F mardi à 18h55 au Zenit Saint-Pétersbourg. Philippe Clement ne peut pas compter sur Simon Mignolet. Le Diable rouge est indisponible après un test au coronavirus positif et sera remplacé par Ethan Horvath. « Ethan est prêt. Ce n’est pas un débutant qui jouera demain », a certifié le coach lundi en conférence de presse.

Le Club s’est envolé pour la Russie avec beaucoup de soucis à cause du coronavirus. Dimanche, on a appris que trois titulaires en puissance ont été infectés par le coronavirus : Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik ainsi que le directeur général Vincent Mannaert. En plus des trois joueurs contaminés, Clement ne peut pas compter sur Simon Deli. L’arrière est suspendu suite à son exclusion lors du match de l’Europa League de la saison dernière à Manchester United. L’Ivoirien s’est également blessé au genou samedi au Standard (1-1).