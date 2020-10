Coronavirus: il faut mettre «les cas contacts en quarantaine», selon l’OMS

Le traçage des cas contacts est déficient dans de nombreux pays européens et les cas avérés de Covid-19 ont littéralement explosé sur le Vieux continent ces deux dernières semaines, forçant les autorités à reprendre toute une série de mesures plus ou moins coercitives pour endiguer la pandémie.

« Environ la moitié des membres de la région européenne de l’OMS (qui en compte 48) ont vu une hausse de 50 % du nombre d’infections la semaine dernière », a-t-il insisté.

Ce qui inquiète le docteur Ryan c’est que le nombre d’hospitalisations et de décès commence « à imiter » la tendance, même s’il a souligné que l’OMS était intriguée et enquêtait sur la possibilité que les gens affectés « absorbent des doses plus faibles d’exposition » et soient donc en général moins gravement atteintes.

Le cluster, « marque de fabrique des coronavirus »

Sa collègue, la docteure Maria Van Kerkhove s’est étonnée pour sa part que « le concept de cluster (des infections lors de rassemblements) ne pénètre pas les esprits » alors que « c’est une des marques de fabrique des coronavirus ».

En Europe, à l’inverse de l’Asie, où les efforts de traçage et de quarantaine ont été maintenus, les périodes de confinement du printemps ont été suivies dans de nombreux cas par un relâchement des autorités, comme des individus.

« Je sais que les gens en ont assez mais ce virus a montré que si nous baissons la garde, il peut ressurgir à toute vitesse et menacer les hôpitaux et les systèmes de santé », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.