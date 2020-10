Soupçons de harcèlement et détournement de fonds au sein de la police de Bruxelles-Nord, le comité P enquête

La RTBF a dénoncé lundi un harcèlement moral au sein de la police de Bruxelles-Nord, basé sur l’usage de l’article 44 permettant de muter des policiers en interne, et un détournement d’argent public dans le cadre d’un voyage au Sénégal lié à un projet d’échanges pour l’immersion de jeunes belges et sénégalais dans des activités socio-communautaires. Le Comité P a ouvert une enquête administrative sur l’intégrité de la direction zonale, à la demande d’un membre du personnel, a indiqué la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere).

« Réserves par rapport à des rumeurs » «Nous attendons sereinement la décision du Comité P et renouvelons notre confiance aux autorités de notre police mises en cause», assure Cécile Jodogne, bourgmestre faisant fonction (f.f.) de Schaerbeek et présidente du Collège de police qui se réunira mardi soir. «J’émets toujours beaucoup de réserves par rapport à des rumeurs qui font l’objet d’une enquête dont on n’a pas la conclusion. Toutes les informations reprises ont en tout cas fait l’objet de la plus grande transparence de la part des autorités policières, tant vis-à-vis des Collèges et Conseils de police que des instances syndicales.» Lire aussi Les policiers sont victimes de près de 13.000 actes violents chaque année Concernant les changements de services des agents dits «dérangeants» via l’article 44 de la loi sur la police intégrée, la police indique que cette procédure a visé 35 policiers sur une organisation de plus de 1.000 personnes en cinq ans de mandat du chef de corps Frédéric Dauphin.