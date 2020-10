Coronavirus: l'Irlande, premier pays de l'UE à se reconfiner

L'Irlande sera le premier pays de l'Union européenne à se reconfiner, et ce à partir de demain mardi minuit. C'est ce que le Premier ministre irlandais Micheal Martin a annoncé lundi soir. Le pays sera enfermé pendant 6 semaines, jusqu'au 1er décembre. Les écoles en Irlande resteront cependant ouvertes.

Le plus haut des cinq niveaux d'alarme sera en effet franchi mercredi. Il sera conseillé à chacun de rester à la maison si possible, et le travail à domicile sera la norme. Les personnes ne seront pas autorisées à se rendre à plus de 5 kilomètres de leur domicile, pour visiter au maximum un ménage. Les magasins non nécessaires seront fermés. Les cafés et les restaurants ne seront autorisés à servir que les clients qui viennent chercher quelque chose.