La saison 2020-2021 au 140: la reprise étoilée à ne pas manquer

Très attendu : « Viril »

Ne pas se fier au titre provocateur et trompeur. Ce spectacle, mis en scène par David Bobée, présente une série de textes féministes et antiracistes, accompagnés par la musique du groupe post-rock lyonnais Zëro et incarnés par les voix et les corps de la comédienne Béatrice Dalle, de l’auteure et cinéaste Virginie Despentes et de l’artiste rap Casey.

Toute la saison.

Notre critique

Is there life on Mars ?

Du 12 au 15 janvier 2021

Héloïse Meire accomplit un petit miracle de délicatesse sur un sujet pourtant douloureux. Ni édulcoré ni plombant, sa mise en scène avance en douceur, touchant au plus près du quotidien des autistes et de leur entourage. La part documentaire (basée sur des interviews retranscrites sans pathos) est contrebalancée par des tableaux oniriques. La danse, la vidéo ou le son nous donnent à sentir une façon d’être sans jamais la fixer vraiment. Bouleversant !