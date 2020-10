Rémy Cointreau: les ventes se replient de 6,6% au 2T après le plongeon du printemps

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires s'est établi à 280,8 millions d'euros, en baisse de 6,6% sur un an. Au trimestre précédent, le recul était nettement plus important (-32,8%), est-il indiqué dans un communiqué.

Rémy Cointreau souligne que les ventes de Cognac, fleuron du groupe, ont particulièrement redressé la barre: -5,3% au 2e trimestre contre -38,8% au 1er (-19,5% sur le semestre, à 305,4 millions d'euros).

Il l'attribue à "l'excellente performance des Etats-Unis où nos marques - traditionnellement consommées à domicile - bénéficient d'une demande très soutenue dans un contexte favorable de montée en gamme".

Le groupe évoque aussi "une reprise qui se confirme en Chine continentale".

"Pour autant, le très faible niveau des ventes de duty free et la lente réouverture du canal on-trade (consommation dans les bars et restaurants, ndlr) dans les nouveaux marchés d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique du Sud pèsent sur la performance globale", note Rémy Cointreau.

"Malgré une faible visibilité persistante", le groupe de spiritueux "confirme que le 2e semestre 2020/2021 devrait continuer de bénéficier d'une vraie reprise portée par les Etats-Unis et la Chine continentale".