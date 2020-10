Coronavirus en France: une nouvelle hospitalisation enregistrée pratiquement chaque minute et un nouveau décès toutes les 10 minutes

Lundi, selon les données publiques de Santé publique France, 1 424 personnes ont été hospitalisées en France pour une infection au covid-19, soit pratiquement une par minute (1440 minutes par 24 heures ndlr), relève la Voix du Nord. C’est du jamais-vu dans ce pays depuis la fin avril. Par ailleurs, onze départements ont connu ce week-end leur plus haut total de personnes hospitalisées depuis le 18 mars. Le « pire jour » en France pour ce critère est le 1er avril avec, ce jour-là, 4 281 nouvelles hospitalisations.

Du côté des entrées en réanimation, là aussi la tendance est à la forte hausse. Lundi, 269 patients ont rejoint un service de réanimation à cause d’une infection au covid-19. C’est un toutes les 5-6 minutes. Ce chiffre correspond à la situation épidémique que nous avons connue mi-avril. A noter que ce lundi, c’est dans le département du Nord que l’on compte le plus de nouvelles entrées en réanimation : 29. Depuis le début de l’épidémie en France, le « pire jour » est le 1er avril avec 771 entrées en réanimation : c’est une toutes les deux minutes.

Lundi soir, Santé Publique France a fait état de 146 décès ces dernières 24 heures. C’est un décès du Covid-19 en France toutes les 10 minutes. Il est utile de rappeler que ce chiffre n’avait pas été atteint depuis le 12 mai et le déconfinement. Et lundi, c’est aussi dans le département du Nord que l’on déplore le plus de décès : 16. Depuis le 1er mars, le « pire jour » est le 6 avril avec ses 613 morts.