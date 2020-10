Des différences de prix jusqu'à 250 euros entre les intercommunales d'énergie

Jusqu'à deux-tiers des coûts de la facture n'ont rien à voir avec l'électricité en elle-même mais concernent des tarifs de réseau et des taxes. Ces coûts sont déterminés par les communes qui gèrent les réseaux d'électricité via les intercommunales.

La Flandre et la Wallonie comptent toutes deux une dizaine de zones de réseau, chacune ayant ses propres tarifs de distribution. Des ménages de Verviers ou de Courtrai paient jusqu'à 250 euros de plus qu'un ménage bruxellois. Les différences sont très importantes aussi au sein des régions. Par exemple, une famille de Hooglede paie 220 euros de moins par an qu'une famille de même taille avec la même consommation mais résidant à Staden, qui est située dans une autre zone de réseau.