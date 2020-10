Météo: la tempête Barbara va s’abattre sur la Belgique, alerte jaune sur tout le pays

Ce mardi, une zone de pluie traversera le pays à partir de la frontière française et de l’ouest du pays. L’après-midi, le temps sera plus sec sur l’ouest du pays. Les maxima varieront entre 12 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 16 degrés sur l’ouest du pays, annonce l’IRM. Le vent sera généralement modéré de sud. Ce soir, le temps sera temporairement plus sec. La nuit prochaine, une nouvelle zone de pluie assez active envahira le ciel belge à partir de la France. Les minima varieront entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 13 degrés sur l’ouest et le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de sud, en fin de nuit parfois assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Mercredi, la Belgique devra faire face à la tempête Barbara. Selon l’IRM, elle se déplacera du sud-est de l’Angleterre vers la mer du Nord, accompagnée d’un vent soutenu. On attend des rafales de 80 à 90 km/h dans l’ouest du pays, autour de 80 km/h sur les hauteurs ardennaises et entre 60 et 70 ou 80 km/h ailleurs. Toutes les provinces ont été classées en alerte jaune au vent.