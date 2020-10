La quatrième édition du programme MoveUp dédiée à la transformation numérique des médias

Digital Attraxion et les patrons des grands médias belges ont lancé mardi, au sein du Co.Station Charleroi, la quatrième édition du programme MoveUp, cette année dédiée à la transformation numérique des médias. Cinq start-ups belges et internationales ont été sélectionnées pour collaborer avec les entreprises de presse RTBF, RTL Belgium, Sudpresse, IPM, l'Agence Belga, la Presse.be et Taktik, une société de logiciels ainsi que le groupe Dupuis.

Par Belga