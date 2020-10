Moukoko victime d’injures racistes à Schalke: le club allemand cherche les coupables

« Le FC Schalke 04 a exploité les enregistrements audio et vidéo dont il dispose et travaille intensivement à l’identification des personnes responsables », indique le club mardi sur son site.

Moukoko, grand espoir du football allemand, avait marqué les trois buts de la victoire (3-2) lors du derby entre juniors de Schalke et Dortmund. Après son troisième but, on entend nettement sur les vidéos des voix d’hommes menacer, entre autres, de lui « casser tous les os » et lui lancer des injures racistes.

« Je suis fier d’être né avec cette couleur de peau et j’en serai toujours fier #BlackLivesMatter », a répliqué l’adolescent sur son compte Instagram, « Dieu nous a tous fait beaux, nous sommes tous particuliers (…) vous pouvez me haïr et m’injurier, mais vous ne pourrez jamais m’abattre ».