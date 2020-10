Malgré sa chute, Julian Alaphilippe compte bien revenir au Tour des Flandres: «C’est du cyclisme à l’état pur!»

« L’année prochaine, je veux faire honneur à ce beau maillot (arc-en-ciel) autant que possible, c’est pourquoi je veux retourner en Flandes. Rouler là-bas m’a fait réaliser à quel point les pavés me manquaient. Je les aime, c’est un type de course totalement différent, brutal, nerveux, dur, très spécial, avec plus de vent. C’est du cyclisme à l’état pur ! », déclare Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe a chuté à 35 km de l’arrivée du Tour des Flandres dimanche. Le champion du monde français était en tête du Ronde avec Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, futur vainqueur, lorsqu’il a heurté une moto.

« J'avais mal à l'épaule, j'avais mal à la main, j'avais beaucoup de douleur et au début j'avais vraiment peur que quelque chose de grave se soit produit », raconte Alaphilippe. « Maintenant, je peux dire que j'ai eu un peu de chance, compte tenu de tout, même si je ne peux m'empêcher de penser à ce que cela aurait été si ma course avait continué. Mais, en fin de compte, je suis heureux d'avoir eu cette opportunité de découvrir la course en tant que Champion du Monde et de pouvoir montrer mon maillot arc-en-ciel au sein d'une équipe aussi forte. Cela m'a donné envie de plus et je peux déjà vous dire que je veux revenir l'année prochaine dès le début de saison. »