Vincent Kompany est-il devenu entraîneur trop tôt? «Il aurait dû apprendre sous Guardiola et puis revenir à Anderlecht»

Anderlecht ne cesse de galvauder en ce début de saison. Dimanche dernier, deux nouveaux points se sont envolés à la suite du partage contre OHL (2-2). Une nouvelle contre-performance qui ne fait pas avancer les Mauves, actuellement dans le ventre mou du classement. Après la rencontre, Vincent Kompany, l’entraîneur du RSCA, a assumé ses responsabilités et a mis ce match « sur son compte ».

Khalilou Fadiga, ancien joueur du FC Bruges, s’est exprimé sur cette situation. « Anderlecht était déjà malade avant que Kompany arrive au club », souligne le consultant dans l’émission La Tribune. « Quand on pense à Vincent, on pense à sa carrière qui est une réussite. Mais quand on devient coach, on n’aborde pas le match de la même manière. Et moi j’aime bien la manière dont Vincent prend ses responsabilités. Il assume que ça ne fonctionne pas mais il essaye de mettre les choses en place. Et si on voit les gens qui sont nostalgiques de qui était Kompany en tant que joueur, c’est qu’ils font un amalgame. »

La décision de devenir T1 était-elle la bonne ? N’aurait-il pas fallu faire ses gammes à un autre poste ? « Quand tu n’as pas les joueurs qui faisaient ce que toi tu faisais en club, c’est difficile. Il aurait dû faire comme Arteta et apprendre de son coach. Car passer de joueur à coach, c’est différent. Il aurait dû apprendre sous Guardiola et puis revenir à Anderlecht », indique Fadiga.