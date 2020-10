Achats sur plans: les bonnes pratiques

Si vous souhaitez investir dans l’immobilier neuf, l’achat sur plans se répand comme une tache d’huile et présente de sérieux avantages. Plus on investit tôt dans un projet, plus il est en effet possible de choisir ses finitions, voire de réaliser quelques modifications comme le déplacement d’une cloison, l’ajout d’un dressing, l’agrandissement d’une chambre, etc. « Acheter sur plans est aussi nécessaire si l’on souhaite avoir le choix, notamment au niveau de l’orientation et l’étage du bien », ajoute Christophe Hendrix, administrateur délégué de l’Immobilière Hendrix. « Chez nous en Brabant wallon, la commercialisation des projets débute en effet dès l’obtention du permis, et plus de 50 % des logements sont généralement réservés avant que l’appartement ou la maison témoin ne sorte de terre. »

Certains acheteurs se montrent toutefois encore réticents par rapport à la vente sur plans, souvent parce qu’ils ignorent à quel point elle est sécurisée. La loi Breyne encadre, en effet, ce type d’acquisition et apporte différentes garanties. « L’acompte et toutes les sommes payées progressivement sont bloquées chez un notaire », illustre Jean-Sébastien Lebutte, responsable département immobilier neuf au sein de l’agence Trevi Namur. « De plus, le paiement des tranches successives au cours de l’avancement des travaux se fait uniquement si l’architecte a certifié que tout a été réalisé conformément à ce qui est prévu. »