WTA Ostrava: Elise Mertens passe au 2e tour du double

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka se sont qualifiés mardi pour le 2e tour du double dames au tournoi d’Ostrava, en Tchéquie, une épreuve WTA sur surface dure dotée de 528.500 dollars. Mertens et Sabalenka se sont imposées 5-7, 6-1 et 10/5 dans le super tiebreak face à la Tchèque Jesika Maleckova et la Slovaque Chantal Skamlova.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka affronteront au tour suivant la Russe Vera Zvonareva et la Lettonne Jelena Ostapenko.