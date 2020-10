Wall Street soutenue à l'ouverture par l'espoir d'un plan de relance

La Bourse de New York montait à l'ouverture mardi, s'accrochant toujours à l'idée de voir démocrates et républicains parvenir à un compromis sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis avant un ultimatum: le Dow Jones prenait 0,42% et le Nasdaq 0,45%.

Par Belga