Trois jours Bruges-La Panne: victoire de la Néerlandaise Lorena Wiebes après le déclassement de Jolien D’hoore

L’ultime course de la saison cycliste féminine en Belgique, les Trois jours Bruges-La Panne (1.WWT) a couronné Lorena Wiebes (Sunweb). La Néerlandise a franchi la ligne en 2e position du sprint après 156,3 km derrière Jolien D’hoore (Boels-Dolmans) mais la Belge a été déclassée pour avoir quitté à deux reprises sa ligne. L’Allemande Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) s’est classée 2e. La championne de Belgique Lotte Kopecky a pris la 3e place, comme l’an dernier.

S’il y a eu quelques velléités notamment de l’équipe Boels-Dolmans de former des bordures, elles n’ont abouti qu’à 17 km de l’arrivée. Le peloton de tête avec les favorites, à l’exception de Chantal van den Broek-Blaak, la lauréate du « Ronde », s’est alors réduit à seize unités dont quatre membres de Boels-Dolmasn et cinq de Sunweb, mais aussi les deux meilleures Belges Jolien D’hoore et Lotte Kopecky.

Plusieurs attaques au sein du groupe des leaders n’aboutirent pas et le rythme moins soutenu a permis à huit autres coureuses de le rejoindre à 8 kilomètres de la banderole finale. Les tentatives des Néerlandaises Lonneke Uneke, Amy Pieters et Ellen van Dijk ne donnèrent pas de résultat, la formation Sunweb veillant au gain.