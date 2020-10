La justice américaine va poursuivre Google pour abus de position dominante (2)

Cette action, confirmée à l'AFP après des révélations du New York Times et du Wall Street Journal, représentent la plus importante action judiciaire en plus de 20 ans menée par le gouvernement fédéral américain à l'encontre de l'un des géants de la "Big Tech" américaine.

La plainte devrait être déposée auprès d'un tribunal fédéral de la capitale américaine Washington DC.