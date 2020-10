Coronavirus - Le Covid-19 a déjà coûté 122 milliards d'euros à l'industrie automobile européenne (ACEA)

L'ACEA exhorte les décideurs politiques européens et les gouvernements nationaux à intensifier leur soutien au secteur automobile, lequel doit déjà redoubler d'efforts pour passer à la neutralité carbone.

"Jamais l'industrie automobile n'a été exposée à une situation aussi risquée", a déclaré Michael Manley, président de l'ACEA et CEO de Fiat Chrysler. "La crise exerce une forte pression sur notre industrie à un moment où nous devons déjà effectuer un revirement technologique fondamental, et alors que nous sommes confrontés à la possibilité d'un Brexit sans accord. Nous devons trouver une solution de toute urgence, avec le moins d'impact possible sur le marché du travail et les investissements, tout en maintenant la focale sur le défi climatique."

"Le plan climat de la Commission européenne (qui ambitionne de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, NDLR) nécessitera des investissements massifs supplémentaires de notre part en cette période difficile", ajoute Michael Manley. "Mais ces derniers ne seront jamais suffisants. Si nous voulons que la mobilité zéro émission soit une véritable option pour tous les Européens, nous devons prévoir un vaste réseau de points de recharge à travers toute l'Europe, couplé à des incitants économiques durables."

L'ACEA appelle à soutenir les plans de relance nationaux misant sur la demande de véhicules à propulsions alternatives (électrique, hybride, hydrogène et gaz naturel...) "pour encourager la reprise économique européenne et en même temps répondre aux ambitions climatiques", ponctue-t-elle.