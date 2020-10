Vincenzo Ciuro sur la reprise de la Ligue des champions: «Le Bayern Munich a les armes pour conserver sa couronne européenne»

Depuis la refonte de la Ligue des champions en 1992, seul le Real Madrid a réussi à conserver son titre (2016-2017-2018). Le Bayern peut-il garder sa couronne ?

C’est un beau défi mais clairement, les Bavarois figurent parmi les grands favoris. Ils ont les armes en tout cas. Ok, ils ont vendu Thiago Alcantara, qui était le cerveau de leur entrejeu, à Liverpool mais ils ont Joshua Kimmich qui peut sans problème prendre sa place alors qu’il a évolué la saison passée comme back droit. Le Bayern a aussi perdu Ivan Perisic (Inter) et Coutinho (Barça), dont les prêts n’ont pas été renouvelés, mais a, par exemple, acheté Leroy Sané (Man City). Avec toujours Kingsley Coman et Serge Gnabry, ils sont parés sur les ailes. Une fois que la machine sera lancée, elle sera difficile à arrêter.

Robert Lewandowski face à Luis Suarez : on va avoir droit à un sacré duel de « flingueurs » !

Pour moi, Lewandowski est le meilleur pur avant-centre du moment. Il sait tout faire et fait tout bien : pied droit, pied gauche, tête, technique… Quelle régularité en club et en sélection polonaise. Pas pour rien qu’il est le 4e meilleur buteur de l’histoire de la C1 avec 68 goals, à trois longueurs de Raul. En face, Suarez a connu un creux en Europe ces dernières années mais les qualités sont bien présentes. Sur papier, son « mariage » avec l’Atlético a tout pour réussir. L’Uruguayen est un super buteur, qui travaille énormément et a la grinta.

Etes-vous surpris du retour en forme de Yannick Carrasco ?

J’avais des doutes quand il est revenu à l’Atlético après son passage en Chine. Là, on voit qu’il a tout pour être un titulaire à part entière : il amène de la verticalité et de la percussion sur les flancs, il a les qualités techniques et un sacré coffre. Simeone l’aime bien et Carrasco le lui rend bien.