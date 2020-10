Coronavirus: le nombre de patients Covid continue à augmenter dans les hôpitaux bruxellois

Le réseau public bruxellois Iris avait lundi matin 31 % de ses lits occupés par des cas Covid dans les unités de soins intensifs (USI), a indiqué mardi Etienne Wéry, l’administrateur délégué pour le réseau Iris qui regroupe le CHU Brugmann, le CHU Saint-Pierre, les hôpitaux Iris Sud (les centres hospitaliers Baron Lambert, Etterbeek-Ixelles, Molière-Longchamp et Joseph Bracops), l’institut Jules Bordet et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola HUDERF.

Aux cliniques universitaires St-Luc, 58 patients Covid sont hospitalisés dans les unités classiques auxquels s’ajoutent 15 patients Covid dans les unités de soins intensifs. « Il y a eu une augmentation sensible des hospitalisations Covid cette dernière semaine », commente Sylvain Bayet, porte-parole pour l’établissement hospitalier.

« Comme les autres hôpitaux de Bruxelles, on est en phase 1B depuis la semaine dernière, c La situation est sous contrôle. Lors de la première vague, on était monté, sans être dépassé, à près de 130 patients Covid dans les unités de soins et à près de 30 aux soins intensifs. On commence aujourd’hui à envisager de reporter des soins non urgents – la phase 1B induit un peu cette préparation – mais ce n’est pas encore effectif ».