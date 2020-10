Les Etats-Unis attaquent Google pour abus de position dominante

Les autorités américaines ont réclamé mardi des changements « structurels » chez Google, ce qui pourrait ouvrir la voie à un démantèlement du groupe, dans une plainte déposée auprès d’un tribunal fédéral de Washington accusant le géant technologique d’atteintes au droit de la concurrence.

Le ministère de la Justice et onze Etats américains, en majorité républicains dont le Texas et la Floride, cherchent à empêcher Google de « conserver des monopoles illégaux sur les marchés pour les services généraux de recherche, les recherches publicitaires et les recherches générales pour les annonces publicitaires aux Etats-Unis », selon le document judiciaire consulté par l’AFP.

Google a qualifié cette action judiciaire de « profondément viciée », dans un tweet.