Tour d’Espagne: le Slovène Primoz Roglic remporte l’étape d’ouverture et devient le premier leader

Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France et double lauréat de la Vuelta, a été lâché à 18 km de l’arrivée sous l’impulsion de ses équipiers avant de revenir mais le Britannique a dû céder à moins de 10 kilomètres d’Arrate.

Les Français Thibaut Pinot, Guillaume Martin, et le Russe Aleksandr Vlasov, les Espagnols Marc Soler et Alejandro Valverde, l’Italien Davide Formolo, le Néerlandais Tom Dumoulin, notamment, n’ont pas non plus réussi à accompagner les meilleurs. Daniel Martinez et Michael Woods ont eux été victimes de chutes.