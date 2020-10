Coronavirus: les capitaines de Nationale 1 tirent la sonnette d’alarme

« La situation est tout simplement affligeante. Pour y remédier, nous avons mis en place un groupe Whatsapp avec les capitaines de la série, dont Jonathan Legear (URSL Visé). Quelque chose doit changer si nous voulons continuer à jouer », a déclaré Wouter Corstjens, ex-Gand, Westerlo et Lierse et actuellement au Patro Eisden Maasmechelen, à l’agence Belga.

Contrairement en D1A et D1B, où sept infections doivent être détectées dans le noyau A avant qu’un club puisse demander le report d’un match, il suffit d’une seule en Nationale 1. Le résultat est que les matches ne peuvent pratiquement pas avoir lieu. « Ensuite, l’équipe doit être mise en quarantaine pendant sept jours et le match est reporté. Nous avons préparé le match contre Dender toute la semaine et on a appris jeudi qu’une infection a été détectée. »