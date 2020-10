Ligue des champions: partie d’échecs entre le Zenit et le FC Bruges (direct 0-0)

Dans les buts, Horvath a joué son dernier match pour le Club il y a plus d’un an. Il a devant lui une défense de quatre hommes, Ricca, Brandon Mechele, Clinton Mata et Eduard Sobol. Au milieu de terrain, le trident habituel Mats Rits, Hans Vanaken et Ruud Vormer est présent. À l’avant, De Ketelaere a Krépin Diatta et Dennis à ses côtés. Des ailiers mobiles, préférés aux attaquants de pointe David Okereke et Youssouph Badji. Le nouveau venu Noa Lang débute sur le banc comme samedi dernier au Standard.

Les tournants du match

40e. Excellent centre de Vormer, superbe reprise de la tête de Vanaken et magnifique arrêt du gardien de but local.